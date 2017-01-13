اليمن: مجازر العدوان متواصلة وكذا انتصارات الجيش واللجان

كما أفادت "سبأ" باستشهاد 3 نسوة و4 أطفال بشن طائرة تابعة للعدوان غارة على منزل سكني بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.





وأدت غارة معادية على منطقة مرآن في مديرية حيدان بمحافظة صعدة إلى استشهاد مواطن.





واستهدف العدوان بغارات طائراته وقذائف مدفعيته، الجمعة، عدداً من المناطق في مديرية منبه الحدودية بصعدة، وفي منطقة نقم بالعاصمة صنعاء، ومديرية صرواح بمأرب.





من جهة ثانية أفاد مصدر عسكري يمني وكالةَ سبأ باستهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية، بقذائف المدفعية، تجمعات الجنود السعوديين خلف موقع المنتزه وفي موقع الغاوية بجيزان، ومواقعهم ومرتزقتهم في منفذ علب الحدودي.





وفي الداخل اليمني نفذ الجيش اليمني واللجان عملية نوعية في كرش بمحافظة لحج انتهت بالسيطرة على مواقع عدة، وتأمين تلة السوداء والرقابة والجروف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.





هذا وصد الجيش واللجان زحفاً لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة التبيشعة في جبل حبشي وآخر باتجاه الدمينة بمديرية المظفر في تعز، وثالث باتحاه مدينة ذوباب بالمحافظة نفسها لليوم السادس على التوالي برغم تأمين طائرات العدوان غطاء جوياً مكثفاً له.