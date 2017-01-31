بالفيديو....تدمير بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن وكسر عدد كبير من زحوفات العدوان

وفي التفاصيل أكّدت مصادر يمنيّة إستهداف القوة البحريّة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبيّة بارجة حربية سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

المصادر اشارت الى أنّ البارجة وإسمها "المدينة" كانت تحمل على متنها 176 جندياً وضابطاً مشيرةً إلى انّها أصيبت بدقة عالية بعد عمليّة رصد دقيقة لها.وقد عرضت قناة المسيرة مشاهد تظهر لحظة اصابة البارجة السعودية بدقة وتصاعد النيران منها.

وكالة "الانباء" السعودية اعترفت بمقتل جنديين سعوديين وجرح ثلاثة اخرين بالقصف على البارجة غرب ميناء الحديدة.

الفرقاطة "المدينة" التي استهدفها الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الساحل الغربي هي تابعة لقوات البحرية الملكية السعودية وهي من بين أربع فرقاطات تمتلكها البحرية السعودية صنعت في فرنسا جميعها مزودة بحزمة تسليحية وتقنيات حرب إلكترونية وتخفي وبمهبط طائرات لمروحية متوسطة الحجم ،كما انها مزودة بالصواريخ الموجهة، ومجهزة لقتال الغواصات، ولتوفير الدفاع الجوي وتأمين مجموعات القتال البحرية، وتأمين القوافل البحرية الصديقة.

الى ذلك صد الجيش اليمني واللجان الشعبية زحف لمرتزقة العدوان السعوديباتجاه ميدي بمحافظة حجة ما ادى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوفهم وجرى تدمير آليات لهم.